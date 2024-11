Se non è Bianca Guaccero è l’altra Ballando con le stelle spunta un altro nome per la vittoria

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Con l’arrivo della settima puntata,con leentra nella fase decisiva. La competizione, che fin dall’inizio sembrava destinata a essere dominata dalle partecipanti femminili, ora vede, Federica Nargi e Anna Lou Castoldi come principali contendenti per la, con Luca Barbareschi apparso più in difficoltà nel tenere il passo delle favorite. Sabato 9 novembre alle ore 20.40, il talent show tornerà per un nuovo capitolo di questa appassionante stagione, e i pronostici iniziano a definirsi sempre più chiaramente.Un’assenza pesante in questa settima puntata sarà quella di Nina Zilli, considerata una delle favorite sin dalle prime esibizioni. Purtroppo, l’infortunio che ha causato la rottura di alcune costole e una frattura al piede ha costretto la cantante al ritiro.