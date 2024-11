Corrieretoscano.it - Scappa in scooter all’alt della municipale: era senza patente e assicurazione

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Guidatori spericolati a Firenze, scattano le maxi multe a Firenze. Doppio intervento notturno del Reparto di Rifredipoliziaper la sicurezza stradale. Il primo episodio ha visto come protagonista unoista che in piazza delle Medaglie d’oro ha ignorato l’altpattuglia dandosi alla fuga. Gli agenti si sono messi all’inseguimento: loista per cercare di seminare l’autopoliziaha compiuto varie manovre pericolose tra cui passare con il semaforo rosso e transitare sul marciapiede. Alla fineezza di via Leoncavallo ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, 17enne straniero, non aveva lae il veicolo, di proprietàmadre, era. Il mezzo è stato sequestrato mentre per il giovane sono scattate multe per quasi 6500 euro.