Nerdpool.it - SaldaPress – Le novità del primo semestre 2025 annunciate a Lucca Comics & Games 2024

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Durante la LIVE di venerdì 1 novembre trasmessa dain collaborazione con Cultura Pop, Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale della casa editrice ha annunciato le maggioriper ildel.Come sempre il catalogosarà ricco di grandi titoli che spaziano dal fumetto made in USA, ai manga, al fumetto europeo.Oltre ai più importanti nuovi titoli che nei prossimi mesi entreranno in catalogo, durante la live la casa editrice ha annunciato un’attesissima: da gennaioil catalogodiventerà progressivamente disponibile anche IN FORMATO DIGITALE. E lo farà a partire proprio dai titoli dell’Energon Universe.Tornando alle anticipazioni del(da cui, salvo in casi specifici, sono state escluse le continuazioni di serie), a gennaio la casa editrice pubblicherà Stray Dogs, scritto da Trish Forstner e disegnato da Tony Fleecs, il best seller del mercato statunitense che, giocando sull’inganno di un design cartoonesco, sorprende e spaventa il lettore, trasformando la favola con protagonisti un gruppo di cani in un thriller carico di suspense.