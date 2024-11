Sala | Su San Siro decideranno i club

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Lasciare andare qualcuno o qualcosa che è stato parte fondamentale della tua vita non è mai facile. Non è mai semplice dire addio a ciò che è stata casa tua, a quel luogo che ti ha visto piangere, ridere, urlare, gioire e soffrire tremendamente. Sta succedendo forse proprio questo ad Inter e Milan, e succede da ormai già diversi anni, con le due società che sono ancora impegnate in un tira e molla per il mantenimento o meno del proprio teatro a San.Anni in cui nuovi stadi, nuovi realtà e nuove possibilità hanno fatto vacillare e non poco i due, dati sempre per pronti ad imbattersi in un nuovo progetto con il conseguente abbandono di San. Eppure, in un modo o nell’altro, tutto è sempre stato destinato a slittare.La situazione attualeCerto, da un lato un nuovo stadio di proprietà per entrambe le società potrebbe rappresentare ben di più rispetto alla non più condivisione della propria casa con il cugino che non sopporti e a cui attendi solo il momento giusto per fare un dispetto.