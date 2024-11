Bergamonews.it - Pusher scappa e si libera della droga, preso con 28 grammi di hashish

Seriate. Quando ha visto la pattugliapolizia locale di Bergamo ferma ad un distributore di via Borgo Palazzo, ha repentinamente imboccato via Rovelli ed è tornato verso Seriate.Gli agenti, che stavano effettuando un servizio specifico contro lo spaccio, sono saliti sull’auto di servizio e si sono lanciati all’inseguimento. La BMW Serie 1 bianca ha cercato di seminarli percorrendo a forte velocità alcune vie di Seriate, poi si è infilata in una strada a fondo chiuso.Il conducente è rimasto in macchina, il passeggero è sceso e si è messo a correre lanciando un pacchetto di sigarette dentro al quale c’erano 7 dosi di, per un totale si 28.L’uomo ha cercato di fuggire lungo le sponderoggia, ma è stato raggiunto da un agente. Per non farsi prendere lo ha spintonato e gli ha tirato diversi calci, poi lo ha fatto cadere in un rovo spinoso.