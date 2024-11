Liberoquotidiano.it - "Posso esprimermi? Deve piacermi per forza?": Trump fa sbroccare la penna rossa, imbarazzo in studio

A L'Aria che Tira qualcuno è ancora in stato confusionale. La vittoria di, diciamocelo, per la sinistra è stata una vera e propria mazzata. Opinionisti di peso del mondo progressista non ce la fanno a digerire il trionfo del tycoon. Tra questi troviamo Angela Azzaro, cronista di lungo corso, che di fatto davanti ai microfoni di David Parenzo non resiste e la spara gsfogandosi: "Ce lo dobbiamo far piacere perdire che continua a nonanche se ha vinto?". E ancora: "Se i colleghi di destra me lo consentono,dire che a mecontinua a non piacere? Oppure ce lo dobbiamo far piacere per? Sembra che chi ha un'idea di mondo diversa non la possa esprimere". Insomma ormai siamo alla rosicata dichiarata e totale. Un po' come quella dello staff di Kamala Harris che un minuto dopo aver riconosciuto la vittoria di Donalha puntato il dito contro Joe Biden.