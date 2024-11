Lanotiziagiornale.it - Pil italiano tra i peggiori d’Europa: l’Istat rovina la festa al governo

Non si contano le volte in cui Giorgia Meloni ha detto che l’Italia, a dispetto dei numeri da prefisso telefonico, comunque cresce più degli altri Paesi europei. Ieri la nota mensile sull’andamento dell’economia italiana delha fatto a pezzi la narrazione meloniana. Nel terzo trimestre, il Pilè rimasto stazionario rispetto ai tre mesi precedenti.L’attività economica “ha rallentato rispetto alla prima metà dell’anno, segnando un risultato peggiore rispetto ai principali partner europei e alla media dell’area euro (+0,4%)”, ha segnalato l’Istituto di statistica. La crescita ferma dell’Italia ci isola rispetto alla crescita inattesa in Germania (+0,2%), all’accelerazione in Francia (+0,4%) e alla conferma di un particolare dinamismo in Spagna (+0,8%).Il richiamo di Gentiloni sui dati poco incoraggianti del PilEd è proprio sugli ultimi dati della crescita italiana che richiama l’attenzione “perché non sono completamente incoraggianti” il commissario europeo uscente agli Affari economici, Paolo Gentiloni, che ha invitato ilalla “messa a terra” delle risorse del Pnrr.