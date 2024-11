Lanazione.it - Pestato al pronto soccorso, esplode la rabbia dei familiari. “Quell’uomo non doveva stare lì”

Pisa, 8 novembre 2024 - ”Non ricordo nulla”. L’aggressore si trova in carcere: è un uomo sui 50 anni di origine romena che è stato arrestato dalle Volanti la mattina dopo la serata di violenza aldi Pisa. La vittima, un 79enne che abita nell’area pisana, è stabile ma ancora in prognosi riservata. L’anziano martedì, intorno alle 20, era nella sala d’attesa deldi Pisa, stava aspettando di rientrare a casa dopo aver portato in ospedale la moglie che non si sentiva bene. E anche lui ha problemi di salute. All’improvviso, e senza un motivo, è stato spintonato dal 50enne, condotto al Ps in ambulanza perché in forte stato di agitazione per aver bevuto alcol. Le telecamere della videosorveglianza interna hanno ripreso la scena. Quando è caduto a terra, l’uomo ha continuato a preoccuparsi per la salute della sua compagna di una vita: “Pensate a lei, come sta mia moglie?”.