Ilgiorno.it - Nuovi taxi a Milano: entro l’estate 450 auto bianche in più. Il 5 dicembre fissato il test per gli aspiranti tassisti

– Concorso per i, ecco la data. Il 5, gliconducenti, poco meno di 700, si cimenteranno con la prova scritta a risposta multipla, con quesiti che riguarderanno il Codice della strada, il regolamento del bacino aeroportuale lombardo e la toponomastica cittadina con le attrazioni turistiche più note. Le licenze in palio sono 450. L'esame da remoto Le regole d'ingaggio La richiesta di piùLe licenze a prezzi scontati L'esame da remoto L'esame avverrà da remoto, con un software predisposto da una società esterna per conto del Comune di. Inizialmente, si era parlato di inizio settembre come possibile data per la prova, ma poi i tempi si sono allungati, anche per completare la procedura per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma digitale da utilizzare per la prova.