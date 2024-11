Gaeta.it - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla presunta rete di cyber-spie coinvolta in attività illecite

Facebook WhatsAppTwitter L’attuale inchiesta che ha portato all’arresto di importanti figure legate a unadisi sta ampliando, rivelando legami internazionali significativi. Le autorità stanno ipotizzando che un server, attualmente non rintracciato, possa trovarsi in Belgio e che abbia svolto un ruolo cruciale indi raccolta di informazioni riservate da banche dati. Le indagini sono ancora in corso e si profila un quadro complesso che coinvolge diverse giurisdizioni.L’inchiesta e gli arresti significativiDal 25 ottobre scorso, l’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha portato all’arresto di importanti attori, tra cui l’ex super poliziotto Carmine Gallo e l’hacker Nunzio Samuele Calamucci. Questi arresti sono il culmine di un’indagine approfondita che ha svelato dettagli inquietanti riguardo a unadiattiva in Italia e all’estero.