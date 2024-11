Informazioneoggi.it - Non paghi più le tasse se ti trasferisci in questo Paese: in migliaia lo hanno già fatto

Uno Stato europeo ha stabilito l’esenzione fiscale per i giovani e una serie di altri vantaggi. Come ottenerli?Tantissime persone stanno, negli ultimi anni, abbandonando l’Italia per trasferirsi all’Estero. Alla base di tale fenomeno non c’è soltanto l’aumento dell’inflazione e del costo della vita e la precarietà dell’attività lavorativa.In uno Stato europeo, i giovani non pagano le(informazioneoggi.it)Uno dei motivi principali per il quale molti italiani vanno a vivere in un altro Stato è la riduzione del carico fiscale. In molti Paesi, infatti, ci sono meccanismi molto più favorevoli, che consentono di usufruire di una tassazione agevolata sui redditi di coloro che provengono dall’Estero. In alcune aree, addirittura, la tassazione sui redditi personali è nulla.Prima di optare per il trasferimento, tuttavia, bisogna valutare una serie di elementi, per comprendere se si tratta della scelta giusta, ponendo particolare attenzione sul concetto di “residenza fiscale” e su eventuali accordi che l’Italia ha stipulato con altri Stati in materia tributaria.