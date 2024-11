Liberoquotidiano.it - 'Ndrangheta: Gdf Milano sequestra oltre 3 mln euro a condannato per associazione

, 8 nov. (Adnkronos) - La Guardia di finanza diha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di- Sezione autonoma misure di prevenzione nei confronti di Pasquale Puglia, giàin primo grado a Catanzaro permafiosa, imputato per riciclaggio e reati tributari, aggravati dal fine di agevolare la '. L'uomo avrebbe avuto il compito di gestire alcune cooperative di servizi in Lombardia per conto della cosca dei Melluso, secondo l'accusa. Gli accertamenti, condotti dai militari del Nucleo Polizia economico finanziaria - Gico die della compagnia di Gorgonzola, coordinati dalla Dda, traggono origine dagli esiti giudiziari che vedrebbero l'uomo "al vertice di un sodalizio criminale dedito alla commissione di plurimi reati tributari e fallimentari nonché a condotte di illecita somministrazione di manodopera, che avrebbero generato proventi poi confluiti verso la cosca di 'alla quale è legato da vincoli familiari" si legge nella nota della procura di