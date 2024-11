Gaeta.it - Matteo Salvini a Bologna: il futuro e le sfide della viabilità in Emilia-Romagna

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una ventata di novità sembra animaree l’, come testimonia la presenza del vicepremier, leaderLega, in un’apposita occasione elettorale. La sua dichiarazione mette in evidenza un desiderio di cambiamento dopo decenni di governance, con l’intento di rendere la regione più reattiva e preparata ad affrontare lemoderne.si propone di fronteggiare questioni cruciali, concentrate sulla mobilità e sull’efficienza delle infrastrutture locali.Il desiderio di innovazione a, storicamente simbolo di cultura e innovazione, si trova oggi a un bivio. Durante il suo intervento,ha chiarito di non voler denigrare l’operato delle amministrazioni passate, ma piuttosto di spingere verso unpiù efficace.