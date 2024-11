Agi.it - Mattarella a Xi: "Per grandi cambiamenti serve concordia"

AGI - Il periodo di ", intensi e veloci" e di "sfide per l'umanità" richiederebbe "" per "un esame comune e convergente dei problemi. Non è questo il clima nella comunità internazionale", per questo motivo è ancora importante "risaltare rapporti bilaterali" tra Italia e Cina. Così il Capo dello Stato Sergioaprendo l'incontro con il presidente della Repubblica cinese Xi Jiping nella Sala del Popolo. "La Cina è un protagonista fondamentale della vita internazionale ed è un interlocutore importante per l'Italia". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio, aprendo l'incontro con il presidente della Repubblica cinese, Xi Jiping. "Abbiamo grande considerazione e fiducia nella grande collaborazione con la Cina", ha osservato. "Sono lietissimo di incontrarla nuovamente", ha esordito il presidente della Repubblica ricordando l'incontro di sette anni fa con il presidente della repubblica cinese e "sono grato - ha sottolineato rivolgendosi a Xi Jiping - per aver visitato la mia regione, la Sicilia".