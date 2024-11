Sport.quotidiano.net - Lucchese - Un anticipo cruciale. Difesa rivoluzionata per Gorgone

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La classifica del Legnago Salus – che laincontra domani pomeriggio alle 15 per la prima volta nella sua lunga storia ultracentenaria – , potrebbe far pensare ad una partita facile, scontata nel risultato. Ma spesso sono proprio le gare di questo tipo (la squadra allenata dal quarantaquattrenne Contini è ultima in classifica, con appena 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte, con la peggioredel girone con 30 reti al passivo) a nascondere delle insidie. Una, che sa di dover invertire al più pesto il "trend" negativo che l’ha portata al quattordicesimo posto in classifica, non può commettere l’errore di prendere sottogamba l’incontro che, ovviamente, è alla sua portata. Anzi, il match contro i veneti, reduci dal pareggio in rimonta contro il Perugia, deve rappresentare un nuovo punto di partenza per unache ha bisogno di dare nuova linfa ad una classifica anemica.