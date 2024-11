Ilrestodelcarlino.it - La città del fumetto rimane ’A Occhi aperti’

Se vent’anni fa all’Accademia di Belle Arti non fosse nato il Corso die illustrazione, forse Bologna non avrebbe avuto un festival come BilBolBul che poi due anni fa è diventato ’Aaperti. Disegnare il contemporaneo’. Un titolo menoso per la manifestazione che torna con una seconda edizione dal 13 al 17 novembre sotto le Due Torri, ma certamente più in linea con la visione contemporanea sulla materia: un insieme di strade tematiche incrociate in ambito culturale tipico dei fondatori dell’Associazione Hamelin che curano la manifestazione. Però c’è anche da dire che Hamelin viene fondata nel 1996 da Emilio Varrà, quindi ben prima del corso accademico in cui ora è docente, e la nostragià negli anni Ottanta sperimentava la ricchezza di Zio Feininger, un corso post-diploma die arti grafiche, fondato da Valvoline Motor Comics, che tra i suoi insegnanti aveva Brolli, Mattotti, Igort e Pazienza e tra gli allievi Enrico Fornaroli, dal primo novembre di nuovo direttore dell’Accademia di Belle Arti.