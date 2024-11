Zonawrestling.net - Johnny Gargano: “Io contro Ciampa sul ring? Non si sa mai”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

e Tommasosono stati grandi nemici ma anche grandi alleati, esi è recentemente espresso sulla possibilità che i due possano affrontarsi di nuovo. Il membro dei DIY, infatti, in un video di “Gorilla Position”, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse probabile rivederli a breve unol’altro all’interno del quadrato, dicendo che per ora i due vanno d’accordo, ma che non si può mai sapere cosa succederà in futuro.Le parole di“Ce lo chiedono sempre tutti”, ha detto. “Penso che la domanda che verrà sempre fatta a me e Tommaso, ogni volta che saremo in squadra, è ‘quando vi affronterete di nuovo’? Al momento io e Tommasoandiamo molto, molto d’accordo. Non voglio dire che siamo in una fase diversa della nostra vita, ma siamo entrambi padri.