Gaeta.it - Indagini su contratti di consulenza: il caso di Gian Marco Medusei scuote la Liguria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo politico ligure è sotto i riflettori per l’indagine avviata dalla Procura della Spezia suididel presidente del Consiglio regionale, recentemente rieletto. L’ex esponente della Lega, ora in carica con Fratelli d’Italia, si trova al centro di una verifica che coinvolge undicicon professionisti esterni. Le autorità stanno esaminando la documentazione per accertare eventuali irregolarità.L’attività della Procura e la raccolta di proveLa Procura della Spezia ha avviato un’indagine approfondita, incaricando la squadra mobile di recuperare documenti e faldoni presso gli uffici della Regione. Questa operazione ha messo sotto esame idistipulati dallo staff di, suggerendo che potrebbero esserci aspetti poco chiari nella loro gestione.