Francesco Totti e Ilary Blasi, torna il sereno tra gli ex coniugi? Il gesto in tribunale

Dopo mesi di recriminazioni, accuse reciproche e frecciatine, il rapporto tra i due expotrebbe essere arrivato ad un punto di svolta.Archiviate le voci di un presunto flirt tra l’ex calciatore e Marialuisa Jacobelli, infatti, (clicca QUI per leggere)si sono rivisti in, per proseguire nella causa di divorzio che ormai li coinvolge da due anni a questa parte.Proprio nell’aula die lasi sarebbero lasciati andare ad undistensivo, che ha stupito molti, dal momento che per diversi mesi il clima tra i due exè apparso tutt’alto che.Stando a quanto riportato da Repubblica, infatti, davanti a testimoni e curiosi, l’ex calciatore e la conduttrice hanno dimostrato di voler mettere da parte i vecchi rancori e di essere pronti a recuperare un rapporto civile, soprattutto per il benessere dei loro figli Cristian, Chanel e Isabel.