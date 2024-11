Felix e Nkunku segnano entrambi due volte nella disfatta

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-08 00:12:47 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il Chelsea è salito in cima alla classifica della Conference League dopo aver smantellato Noah stasera allo Stamford Bridge.I pesciolini armeni sono stati irrimediabilmente sopraffatti poiché, nonostante abbia apportato 11 cambi, il Chelsea era decisamente troppo forte con diversi giocatori marginali in evidenza.Joaoe Christopherhanno segnato due gol ed Enzo Fernandez ha fornito tre assist prima di essere ritirato a metà tempo.Anche Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Axel Disasi e Mykhailo Mudryk sono andati a segno quando la disparità tra ricchi e poveri nel calcio europeo è stata spietatamente messa a nudo.OTTO GOL.Il Chelsea ha stabilito il record della UEFA Conference League per il più ampio margine di vittoriastoria della competizione pic.