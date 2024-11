Sport.quotidiano.net - È tutta un’altra Milano. Festa grande Olimpia. Domina il Real al Forum e ringrazia il “Chacho“

La “night“ è biancorossa. Che ci sia qualcosa di incomprensibile in questanon c’è dubbio. La squadra che è affondata a Trento sotto il macigno di 34 punti, esplode di gioia giocando la miglior gara stagionale contro ilMadrid e vincendo 85-76, ricordando a tratti la gioia sul parquet che trasmetteva proprio Rodriguez. Accade nel giorno dell’esordio di Mannion che dimostra subito di poter dare quel tocco di imprevedibilità nei suoi 13’, chiusi con 11 punti. Proprio il suo ingresso coincide con il primo parziale milanese, un 10-2 firmato da Mannion e da Causeur per il 24-16 al 10’. Il “magic moment“ lo allunga Brooks con le sue triple (33-18 al 13’). Ilrientra nella gara (33-27), manon si scompone (41-29) con un LeDay super (chiuderà con 17 punti e 8 rimbalzi in 37’).