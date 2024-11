Darren Cahill | Nulla può fare più paura a Jannik dopo quello che ha attraversato

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

che ha, ha capito che nella vita potrà sopravvivere a tutto:può più fargli. Due Slam, la stagione chiusa da n.1:è d’ispirazione anche per me, che pure sono un coach navigato. Tutti parlano del team che lo circonda, quanto siamo importanti per lui. Ma è vero anche il contrario: il leader è lui, è lui che traccia la via”. Parole di una certa rilevanza, quelle che, supercoach diSinner, pronuncia in un’intervista al Corriere della Sera. “arriva a Torino da un anno bellissimo, pieno di lezioni da imparare.si è dimostrato maturo e resiliente: non avrebbe vinto tanto, sennò, con i picchi di qualità assoluta che ha avuto. Si è comportato in un modo che non dimostra affatto i suoi 23 anni”, aggiunge l’allenatore australiano.