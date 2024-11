Cinema | Sophia Loren Non penso al ritiro ma al prossimo film

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

«Non voglio pensare all’eredità. Voglio pensare al mio. Penserò all’eredità una volta che andrò in pensione e spero di non andarci mai». Novant’anni compiuti il 20 settembre,non ha intenzione di rallentare: lo racconta la stessa attrice premio Oscar in un’intervista a Deadline in occasione della retrospettiva ‘: La Diva di Napoli‘, in programma all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles dal 7 al 30 novembre. Dopo quasi 75 anni di recitazione, una delle ultima star di Hollywood,sottolinea che il suo «segreto è non avere mai un piano B»: «Così, quando ti trovi di fronte a un ostacolo che ritieni insormontabile, non finisci per prendere la via più facile», spiega. «Fai un respiro profondo, vai avanti e trovi la giusta soluzione al tuo problema perché non hai altra scelta che andare avanti.