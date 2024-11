.com - Calcio Serie D / Altro derby per la Vigor Senigallia

Torna il campionato e dopo aver eliminato la Samb in Coppa Italia c’è la Recanatese che ha appena cambiato tecnico, 8 Novembre 2024 – Cerca la quarta vittoria consecutiva lache dopo due successi in campionato e uno in Coppa Italia, che è valso la qualificazione ai sedicesimi di finale della manifestazione, domenica 10 novembre alle ore 15 torna al Bianchelli.Arriva la Recanatese, in unche manca ormai da tempo e che si era invece disputato a lungo inD negli anni Novanta: retrocessa dallaC, la squadra giallorossa ha affrontato la categoria con giocatori di valore assoluto come Sbaffo e Melchiorri in avanti, D’Angelo a centrocampo e Ferrante in difesa.Il campionato però è iniziato malissimo sia dal punto di vista dei risultati che della sfortuna: Melchiorri ha avuto l’ennesimo grave infortunio di una sfortunata carriera ed è out per tutta la stagione, le sconfitte sono maturate intanto da rendere necessario un nuovo ritorno sul mercato con l’ingaggio del difensore Bellusci,exA, 35 anni.