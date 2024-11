Bergamonews.it - Avis Comunale Bergamo, riconosciuta la personalità giuridica

Nuovo, importante riconoscimento per: l’associazione orobica ha infatti acquisito la, con annesse la piena autonomia e la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono. D’ora in avanti, quindi, l’diopererà, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai propri membri e risponderà con il proprio patrimonio senza più coinvolgere i soci.“In sostanza – spiega il Presidente Paolo Comana – diveniamo ‘maggiorenni’, acquisiamo libertà di azione e gestione ma, soprattutto, assumiamo ancor più responsabilità verso la comunità cittadina. Con le iniziative realizzate in occasione diprima Capitale Italiana del Volontariato (2022) eBrescia Capitale Italiana della Cultura (2023) abbiamo dimostrato di saper svolgere attività di promozione di qualità e di essere in grado di coinvolgereini e non nella comunicazione della nostra ‘cultura del dono del sangue’ e, così, di adempiere al nostro primario incarico statutario.