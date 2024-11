Sport.quotidiano.net - Ascoli, parla il grande ex Moro : "Si rischia un’altra retrocessione"

Il drammatico andamento della stagione dell’non è passato inosservato anche a chi invece ha contribuito in maniera importante a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia del club di corso Vittorio Emanuele. Ad un paio di giorni dal delicato scontro salvezza col Pontedera di domenica (ore 15) a commentare il terribile campionato del Picchio è stato l’ex capitano Adelio, ancora oggi l’unico calciatore in grado di far registrare il 100% dei rigori trasformati in serie A (10 realizzati su 10). Vestì la maglia bianconera dal 1976 al 1981. "Seguo l’tutti i weekend e purtroppo sono molto preoccupato – ha commentato a Piceno Time –. È un momento tremendo e non è facile uscire da una situazione così complicata. Si corre il rischio di incappare ine sparire dal calcio professionistico.