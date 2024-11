Sport.quotidiano.net - Apoel-Fiorentina 2-1, i ciprioti stendono i viola: prima sconfitta europea per Palladino

Strovolos (Cipro), 7 novembre 2024 - L'piega la, che incappa nellastagionale. Isono stati piegati per 2-1 dai, durante la terza giornata dellafase della Uefa Conference League. I gol di Donis e Abagna, realizzati entrambi nel primo tempo, hanno messo al tappeto la formazione di, il quale aveva optato per un turnover ragionato in vista di questa trasferta. A nulla è servita la marcatura di Ikoné, firmata al 74', utile solamente a rendere meno pesante il passivo. I gigliati restano fermi a quota 6 punti, attualmente all'ottavo posto del girone unico. Le formazioni titolari Jimenez schiera l'con il 4-1-4-1 di partenza. In porta c'è Belec, coadiuvato dalla retroguardia composta da Chebake e Susic sulle corsie e Petrovic e Laifis in mezzo.