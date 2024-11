Movieplayer.it - Amici Speciale: quando va in onda This Is Me, lo show con Silvia Toffanin e Maria de Filippi

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Dopo settimane di speculazioni e di anticipazioni, arriva la data del debutto su Canale 5 per lodie Verissimo: eccois me andrà inDi sicuro è uno deglipiù chiacchierati e attesi di questo autunno.is me è una scommessa in parte già vinta per Mediaset, non solo perché al timone ci sonode, ma anche perchè si pone l'obbiettivo di celebrare il talent diche, da ben 24 anni, è una delle punte di diamante della tv in chiaro. Conosciamo già anticipazioni, ospiti e il numero delle puntate. Ora conosciamo anche la data di messa in: il 20 novembre, in prima serata su Canale 5, partirà la nuova avventura.is me, cosa .