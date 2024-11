Lanazione.it - Al via San Martino bike & trail. Una pedalata per tutte le età: "Spazio anche alla solidarietà"

Albiano festeggia Sancon una due giorni di sport, divertimento, prodotti tipici e. E’ in arrivo l’ottava edizione della San, a cura degli Srati off road. Domani è prevista unakids, un percorso per bambini e ragazzi fino a 12 anni e domenica lanon competitiva aperta a tutti. La partenza domani è prevista da Albiano Magra alle 14.30 e dopo ci sarà un percorso completamente pianeggiante e immerso nel verde del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara, giunti al centro ippico di Ceparana i partecipanti potranno ricevere il ‘battesimo della sella’ e per concludere una ghiotta merenda e un simpatico gadget ricordo. Per partecipareSanbaby servirà la presenza di un adulto ed è obbligatorio l’uso del casco.