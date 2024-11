Agi.it - Affitto da incubo a Bologna: 600 euro per 8 mq. Il Comune presenta un esposto

AGI - "Nelle prossime ore io e il sindaco Matteo Lepore presenteremo unalla Procura, chiedendo di intervenire a tutela della collettività del nostro, perseguendo le condotte che danno luogo alle situazioni inaccettabili in atto e che, dai nostri primi accertamenti, potrebbero configurarsi come reati penali". Lo ha annunciato al question time del Consiglio comunale di, la vicesindaca Emily Clancy, a proposito del caso del monolocale da otto metri quadrati messo ina 600al mese nelle scorse settimane. "Sulla vicenda, ci sono indagini in corso e di conseguenza non posso dire moltissimo - ha spiegato la vicesindaca - . Grazie anche alle nostre verifiche, gli uffici preposti dispongono già di diversi elementi, ampi e corposi, in vista della conclusione dell'indagine e saranno oggetto anche dell'che io e il sindaco depositeremo".