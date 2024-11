Tpi.it - Addio al caldo anomalo, in arrivo freddo e neve in tutta Italia: ecco che cosa dicono le previsioni meteo

, inin: leQuesto weekend è previsto un rischio elevato di forti temporali in mare aperto e lungo le coste, a causa delle elevate temperature del Mar Mediterraneo. È quanto segnala Ila La Repubblica, secondo cui il caloredelle acque mediterranee in pieno autunno sta favorendo l’evaporazione, contribuendo alla formazione di temporali intensi, specialmente tra Sicilia, Sardegna e Baleari.Il riscaldamento globale, che potrebbe rendere il 2024 l’anno piùdella storia, ha innalzato le temperature degli oceani e del Mediterraneo a livelli estremi, con effetti che si fanno sentire anche in queste giornate autunnali. Questo calore accumulato alimenta fenomeni temporaleschi, specialmente nel Mar Tirreno, attorno alle Baleari e nello Stretto di Sicilia, con il rischio di nubifragi sulle coste vicine.