Ucciso a coltellate in un parcheggio

14.23 Un uomo è statoa Foligno all'alba, in undella zona industriale della Paciana. La vittima, un muratore 50enne, sarebbe stato colpito una decina di volte solo da una persona. Portato in ospedale in gravi condizioni, è morto poco dopo. Gli investigatori ipotizzano una colluttazione ma non escludono neanche l' agguato. A dare l'allarme è stata una donna che lavora nella zona. Sentiti testimoni ed esaminate le telecamere di sorveglianza.Ancora nulla sul movente.