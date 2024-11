Bergamonews.it - Tenaris ricompra le proprie azioni per 700 milioni di dollari. Terzo trimestre in calo

ha annunciato i risultati delchiuso il 30 settembre 2024, confrontando l’analisi riferita al corrispettivonel 2023.I risultati delI fattori che hanno influito sulle vendite nette del– pari a pari a 2,92 miliardi di– sono stati ildei prezzi nelle Americhe, la diminuzione della domanda negli Stati Uniti, in Messico e in Arabia Saudita e quella delle spedizioni di tubi di linea in Argentina. I margini si sono mantenuti relativamente stabili, con un margine Ebitda indell’1,1% su base comparabile, mentre l’utile netto è in ripresa dopo i dati registrati previsioni registrate dae dalla sua consociata Ternium nell’ultimo. Durante ilil flusso finanziario è stato pari a 373die, dopo aver speso 182diin riacquisti di, il saldo netto di cassa ammonta, al 30 settembre 2024, a 4 miliardi di