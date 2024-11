Ilfattoquotidiano.it - Sbeffeggiata alle Olimpiadi, Rachael Gunn costretta a lasciare la breakdance: così il suo ballo si è trasformato in una valanga d’odio

Sei non sei cool sei una sfigata, se cerchi di essere alternativa sei automaticamente strana. “Non gareggerò più. Ora mi sembra tutto davvero difficile. Non avevo alcun controllo su come le persone mi vedevano o su chi ero”. Diventata personaggio virale e meme durante ledi Parigi 2024 – per il suo singolare modo di ballare – Rachaealha deciso di ritirarsi dal mondo della. Non tanto per sua volontà personale, quanto per essere stata spinta da pesanti giudizi e insulti sui social. Certo, non la migliore delle performance, ma l’accanimento nei suoi confronti ha dimostrato come oggi, un commento su Instagram o X possa influenzare molto di più di una pessima prestazione. Docente universitaria di 37 anni, nel tempo libero ha coltivato una passione che l’ha accompagnata per tutta la sua adolescenza.