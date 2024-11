Ilfattoquotidiano.it - Regionali in Emilia-Romagna, ora il Pd teme l’astensione: tra le alluvioni e una campagna in sordina l’incubo è un flop come quello del 2014

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

L’esito dellein Liguria agita il centrosinistra in. E a preoccupare di più non è la sconfitta del “campo largo” – arrivata sul filo di lana – ma l’astensionismo: per scegliere tra Giovanni Toti e Andrea Orlando è andato alle urne meno del 46% degli elettori, un’emorragia che ha penalizzato in particolare i progressisti. “Ovviamente sono dispiaciuto per il risultato del centrosinistra”, dice Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato della coalizione a succedere a Stefano Bonaccini, eletto europarlamentare. “Però”, nota, “la Sardegna era stata vinta per uno zero virgola e sembrava il più grande successo della storia della sinistra mondiale, la Liguria è stata persa sempre per uno zero virgola e non è la fine della sinistra mondiale. L’unica cosa che preoccupa del risultato della Liguria è il dato dell’affluenza”, ammette.