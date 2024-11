Gaeta.it - Rapina a Marcianise: due arresti per lo scippo di una pensionata

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unaconsumata in pieno giorno ha scosso la comunità di, dove due uomini hanno strappato la borsa a una 70enne appena uscita dall’ufficio postale. La donna, che aveva ritirato la sua pensione, è caduta a terra durante l’aggressione. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto dei malviventi, salvaguardando così la sicurezza dei cittadini.La dinamica dell’episodioL’episodio disi è verificato in un giorno particolarmente affollato all’ufficio postale, dove molti anziani si ritrovano per ritirare le pensioni. Secondo le prime indagini, i due scippatori, un uomo di 43 anni e uno di 38, entrambi originari di Afragola, hanno atteso l’uscita di uno dei tanti pensionati. Approfittando della vulnerabilità dell’anziana, il duo è entrato in azione su uno scooter.