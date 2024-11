Tg24.sky.it - Processo Borsellino, chiesto il rinvio a giudizio per 4 poliziotti per depistaggio

Il pm Maurizio Bonaccorso ha, al termine dell'udienza preliminare che si è svolta oggi a Caltanissetta, ilper quattro, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli per il reato di. A loro, che sono ex appartenenti al gruppo di indagine "Falcone-", è stato contestato dalla Procura locale di aver reso false dichiarazioni durante le loro deposizioni in qualità di testi nelsuldelle indagini sulla strage di Via D'Amelio che si era concluso, in secondo grado, con la prescrizione del reato di calunnia per gli imputati.