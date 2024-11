Ilrestodelcarlino.it - Orangerie, si attende l’apertura. Ceduta la gestione dell’attività a un gruppo del mondo della moda

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

A Ravenna, sembra arrivata al termine l’attesa perdell’lungo il Canale Candiano nella Darsena di città. La società Jem di Jacopo Mutti e Marco Luongo, che l’aveva in, ha ceduto nei mesi scorsi l’attività a unravennate che si occupa di sostenibilità nel. La struttura si trova in via Pag ed è destinata a diventare un punto di riferimento culturale e ricreativo, in un’area di proprietà comunale riqualificata grazie a un milione di euro di contributi statali provenienti dal Bando Periferie. Il progetto è uno dei più originali e ambiziosi per la Darsena, in grado di attrarre non solo residenti ma anche visitatori. Questo ‘giardino d’inverno’ è una struttura metallica avveniristica in vetro e policarbonato, si presenta come una serra-atelier, concepita per ospitare piante, fiori, esposizioni artistiche e residenze per artisti.