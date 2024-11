Zonawrestling.net - NXT 06.11.2024 Philadelphia

Ciao Bro di Zona Wrestling, oggi non siamo al Performance Center ma a, la città con le scalinate più consumate al mondo ma non siamo qui per parlare di Rocky Balboa, bensì questa sarà una puntata con protagonista la ECW, infatti ci troviamo nella 2300 Arena con leggende che l’hanno caratterizzata GO!!!Hardcore Match: Jaida Parker vs Lola Vice with Special Guest Referee Dawn marie (2,5 / 5)Match nel quale si sono visti i limiti di Lola Vice, a un certo punto il ring era pieno di sedie e la latina ha eseguito i 3 Amigos su di esse, peccato che ha mancato platealmente tutte e 3 con la schiena di Jaida, esattamente come successo con la successiva DDT. Forse con un’inquadratura diversa si sarebbe notato di meno. Anche la Parker non brilla particolarmente nella contesa se si esclude un Suck It al pubblico, effettua un Hip Drop dalle scale sulla Vice piazzata su un’altra scala frantumandola 1.