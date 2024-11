Microplastiche nelle acque reflue diventano il nascondiglio di virus e batteri

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Un nuovo studio condotto dalla Norwegian University of Life Sciences e pubblicato sulla rivista PLOS ONE ha dimostrato che diversipatogeni sono in grado di sopravvivere al trattamento delle«nascondendosi»presenti al loro interno. Gli impianti di trattamento, progettati per eliminare i contaminanti dalle, non riescono infatti a rimuovere le, che possono, cosi, essere colonizzate da biofilm microbici appiccicosi. Ricerche precedenti hanno rivelato che queste comunità di microrganismi, chiamate plastisfere, includono potenziali agenti patogeni e potrebbero, quindi, rappresentare un rischio per la salute umana e l’ambiente quando leei fanghi trattati vengono rilasciati. Nella nuova indagine, i ricercatori hanno individuato alcuni patogeni di origine alimentare tra le plastisfere che vivono su tre tipi di plastica rinvenuti, sia grezze che trattate.