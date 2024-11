Gamerbrain.net - Metal Slug Tactics: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

rappresenta un salto audace per una serie storica come, portando il suo iconico caos esplosivo in un genere del tutto nuovo: quello dei giochi di ruolo tattici. Questo titolo riesce a trasformare l’azione sfrenata, i suoni intensi e le grafiche pixelate tipiche della serie in una formula che combina tattica e strategia con una dose inedita di adrenalina. È come se la frenesia difosse stata disciplinata e plasmata in unpiù riflessivo ma altrettanto appassionante.A differenza degli sparatutto tradizionali, qui il giocatore è chiamato a pensare strategicamente, valutando attentamente la posizione e le mosse dei suoi eroi. Ogni unità del “plotone Falchi Pellegrini” ha abilità peculiari, e il successo in battaglia dipende dal modo in cui sfrutti le sinergie tra i personaggi.