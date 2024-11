Lanazione.it - Maxi traffico di cocaina. Smantellata banda: 7 arresti e perquisizioni

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

E’ stato smantellato un fiorentedi droga che, partendo dalla Calabria, attraversava l’Italia intera per arrivare fino al Nord dove lo stupefacente veniva rivenduto al dettaglio. I carabinieri del comando provinciale di Firenze hanno dato esecuzione ieri ad un provvedimento cautelare nei confronti di sette persone. L’operazione ha riguardato le province di Firenze, Lecce, Cosenza, Torino, Prato e Vibo Valentia. A Prato i carabinieri hanno bussato alla porta di un italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, che è stato perquisito con l’ausilio dei cani antidroga. La perquisizione in casa dell’uomo, che abita a San Giusto, ha dato però esito negativo: i carabinieri non hanno trovato nessun tipo di stupefacente. L’uomo, assistito dall’avvocato Massimo Taiti, compare fra i 18 indagati nell’ambito della vasta inchiesta della Dda anche se sostiene di essere completamente estraneo alla vicenda.