Noinotizie.it - Lecce: rigurgito fatale, morta bimba di undici giorni Vani i soccorsi

Leggi l'articolo completo su Noinotizie.it

Aveva solo 11di vita la neonatanel sonno a causa di un. La tragedia si è consumata nella notte in un’abitazione alle porte di.La neonata era nel letto dei genitori i quali, non appena si sono accorti di quanto fosse accaduto, hanno subito allertato i soccorritori.Il personale del servizio di emergenza del 118 giunto sul posto ha tentato in tutti i modi di rianimare la piccola ma ogni manovra è risultata purtroppo vana, lasciando nello sgomento i genitori, la sorellina di 3 anni e tutti i familiari e conoscenti.L'articolodi proviene da Noi Notizie..