L’autoironia di Giuli che torna davanti alle commissioni Cultura | Al netto di qualche raptus teoretico…

Leggi l'articolo completo su Open.online

Alessandrodi Camera e Senato per concludere l’audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero. L’appuntamento, rimandato a causa di alcuni impegni del neoministro, segue quel primo incontro la cui registrazione fu scovata da Open e che reseil ministro più chiacchierato per settimane. Allora il successore di Gennaro Sanano improntò un discorso a tratti indecifrabile, esordendo tra l’altro con una citazione errata di Hegel. Oggi, 7 novembre, l’esponente del governo Meloni opta per un intervento meno «teoretico». È una risposta, in realtà,repliche di deputati e senatori. Inizia Elisabetta Piccolotti dianza verdi sinistra, che rimprovera a«di aver fatto una lunga prolusione – l’8 ottobre scorso – utile a inquadrare la sua filosofia, meno utile a comprendere quali siano le linee indirizzo della sua politicale».