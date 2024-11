Calciomercato.it - La Juve prenota David: 32 milioni per anticipare l’Inter e la Premier

Lantus sulle tracce dell’attaccante canadese, a segno in Champions contro i bianconeri: il piano della ‘Vecchia Signora’ per battere la concorrenzaHa fatto centro anche contro lantus. Freddissimo davanti Di Gregorio, Jonathannon ha risparmiato neanche la ‘Vecchia Signora’ nel suo sfavillante inizio di stagione.Jonathan(LaPresse) – Calciomercato.itSono già 13 le reti messe a referto tra campionato e Champions League per il nazionale canadese, che prima dellaaveva colpito anche le big spagnole Real e Atletico Madrid. Cristiano Giuntoli avrà sicuramente preso appunti dalla tribuna del ‘Pierre Mauroy’ di Lille, anche se il Dt bianconero ha messo nel mirino da tempi non sospetti il bomber nato negli ‘States’. Già al Napoli aveva provato a portarlo in Italia e adesso ci riproverà da uomo mercato dellantus.