Il governo Meloni e la vittoria di Trump tra riposizionamenti e incognite

Il centrodestra si compatta attorno alladi Donald. Mentre tra le opposizioni emergono le divisioni, con le congratulazioni del Movimento 5 stelle al 47esimo presidente Usa, la maggioranza supera le diverse sensibilità di fronte al netto successo che ha portato il tycoon alla rielezione. Fin dall’inizio unico aperto sostenitore di, Matteo Salvini è stato tra i primi in Italia a commentare il risultato. Il segretario leghista, apparso sui social con una cravatta rosso-arancione moltoiana, ha passato la mattinata a rilasciare interviste per festeggiare la «storica» che, a suo dire, segna una «sconfitta per i processi politici» (e il pensiero va al suo di processo e alla sentenza su Open Arms attesa per metà dicembre).Matteo Salvini (da Fb).Il riposizionamento di Tajani e le speranze di(forte del rapporto con Musk)Anche la reazione di Antonio Tajani è stata particolarmente pronta.