Anteprima24.it - Il Benevento si coccola Perlingieri: il falso nueve giallorosso ha stregato Auteri

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIn sala stampa lunedì scorso lo ha confessato quasi sottovoce: “Ho fatto pochi gol di testa“, ma a guardare quello messo a segno contro la Turris surclassando i difensori, proprio il colpo di testa é apparsa quasi come la specialità della casa di Mario. E’ iniziata dai suoi piedi l’azione che ha portato all’apertura di Acampora per Ferrara, con il cross dell’ex Taranto sul quale si è avventato come un falcoattaccando il primo palo con una cattiveria fuori dal comune. Musica per le orecchie di misterche siil suo baby bomber perché, è bene ricordarlo, che SuperMario è appena un 2005 e la quasi totalità dei suoi coetanei sono ancora a farsi le ossa al massimo in Serie D trovando spesso uno scarsissimo minutaggio.In quell’arrampicarsi prepotente fino in cielo c’è tutta la voglia di trovare spazio nel mondo del calcio di un ragazzo cresciuto a pane e pallone al qualeha concesso di confrontarsi con un torneo per sua natura poco propenso a fare largo ai giovani.