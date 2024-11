Amica.it - Dal 7 al 17 novembre a Roma va in scena il MedFilm Festival, il festival del cinema del Mediterraneo: il programma da non perdere

La più longeva manifestazionetografica dicompie 30 anni. Dal 7 al 17, va inil, ildeldel. Ovvero l’unica kermesse che in Italia si dedica completamente alla promozione delletografie che si affaccinao sul Mare Nostrum. Il, fondato e diretto da Ginella Vocca, vuole mettere in luce l’attualità e la centralità di un’idea positiva die delle culture che su di esso si affacciano e vivono.Nella clip qui sopra trovate un assaggio di quello che vedremo in questi 10 giorni di profonda immersione nei colori e nelle lingue mediterranee. Ma non saranno solo i film ad animare ie musei di. Perché gli eventi delsono composti, oltre dal concorsotografico, anche da meeting industry, dalle retrospettive storiche,dai focus tematici, dagli eventi letterari.