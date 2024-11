Ilrestodelcarlino.it - Comune: gli inquirenti alzano il tiro. Acquisite 18 cartelle di documenti. S’indaga su tutti gli eventi dal 2020

I soldi di Affidopoli sono forse il doppio o il triplo dei 600mila euro finora accertati. Perché non c‘è solo Opera Maestra e Stella Polare. Ieri glisono tornati ine sono usciti dal palazzo con 18contenenti la documentazione relativa agli affidamenti diretti nei confronti di privati (società o imprese individuali) per l’organizzazione deglipubblici che si sono susseguiti nel quadriennio-2024. Gli agenti e i militari lo hanno richiesto mostrando un ordine di esibizione e consegna di atti enell’ambito dell’inchiesta per concorso in corruzione, istigazione alla corruzione, falso ideologico e falso materiale commessi da pubblici ufficiali. Si tratta di una richiesta già formalizzata lo scorso 10 ottobre quando erano entrati nell’ufficio di Franco Arceci facendo copia forense dei dispositivi elettronici dell’ex capo di gabinetto e di alcuni dirigenti e funzionari.