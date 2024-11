Ilgiorno.it - Claudia Cocchetti morta in moto per una macchia di olio. Proprio un anno prima aveva denunciato il problema

Barghe (Brescia) – Le fatali coincidenze che precedono le tragedie, una volta che si svelano sotto gli occhi ci chi resta, prendono la forma di dolorose profezie. È il caso della morte di, la 32enne appassionatissima di, rimasta coinvolta in un incidente a Barghe, nel Bresciano, nel primo pomeriggio di sabato 2 novembre, mentre era in sella dietro al suo compagno, rimasto lievemente ferito. La causa dell’incidente, come è stato subito accertato, è stata unadisull’asfalto, che ha fatto finire fuori strada lasu cui viaggiava, che pure stava viaggiando a velocità moderata. Il messaggio esattamente unA perdere l’è stata unaIl messaggio esattamente unEbbene, la giovane, originaria di Lovere e residente a Sarezzo, esattamente un, nel primo pomeriggio del 2 novembre 2023,scritto alla signora Marina Vassalini di Brescia queste righe: “Buongiorno signora Marina, sonoe sono quella che haai giornali ildell’sulle Coste ancora nelle scorse settimane.